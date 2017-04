De despedidas

Se llamaba Adrián, el chiquillo que quería ser torero, afectado por sarcoma de Ewing. Murió el 8 de abril por la tarde. Desde las últimas semanas su estado de salud había empeorado bastante. Los médicos le suministraban morfina y estaba en su casa, con los suyos. Tenía solo ocho años. Hoy me hago reflexiones sobre acciones de algunos seres humanos, las cuales no son políticamente correctas. Quisiera ver a esos despojos que insultaron y desearon la muerte de este chaval, a esas ratas hijas de puta ¿Dónde están ahora? Siguen escondidos tras el anonimato de las redes sociales, con sus actitudes miserables. Sigo pensando que no hay mayor desprecio que no dar aprecio. Los niños son otra cosa, son nuestra esperanza. Por ahí no entro. No concibo esa mierda moral que habita en muchos cerebros. Tengo respeto por los que le gustan los toros y por los que no, pero no siento nada de empatía por los que desearon la muerte de ese chaval. Basura, me dais asco.