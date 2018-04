De corbetas

Cada fin de semana me lo ponen a tiro porque no se puede ser más candidato a tontos e inútiles del mes. Me refiero a los de siempre, claro está, esos a los que no les parece nada bien y tienen que montar su pequeño circo de la idiotez delante de los medios y hacer el ruido propio de los ignorantes. Sí, esos que no han dado un palo al agua en su vida. Nos llega un príncipe de esos forrados de petrodólares que quiere que le construyamos aquí en Puerto Real unas corbetas, en las instalaciones de Navantia, que calculan que el contrato ocupará a cerca de 6.000 trabajadores, directos e indirectos, durante cinco años. Y a estos señores de Izquierda Hundida, perdón, Unida, no se les ocurre otra cosa que ponerse en contra de la firma de ese negocio. Lo que se dice en mi tierra, ganas de tocar los huevos. O sea, que en una provincia en la que el paro alcanza cotas muy altas, a estos tipejos les da por oponerse a que muchas personas dejen de figurar en esas listas del desempleo y puedan ganarse un jornal. Vivir para ver.