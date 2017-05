Me encanta el cine y me encantan los carteles de cine. Me gustan los de ahora, así que imaginen los de antes, cuando eran auténticas obras de arte embaucadoras en lugar de los prodigios de diseño actuales. Colgados sobre la taquilla, adelantan la experiencia de la sala y nada sería igual sin ellos. José Marín Peña llegó a pintar hasta finales de los 90 alrededor de 500, aquellos enormes que anunciaban películas en el cine Magallanes de Algeciras. El Magallanes, un cine como también ya no se encuentran. Pepe Marín ha fallecido esta semana, desgraciadamente. Además ha muerto Roger Moore, que te transportaba al celuloide de antes, sobre todo haciendo de James Bond, una serie de la que soy muy fan. Algo tenía el cine antes de lo que ahora carece. Qué pena que se haya perdido esa magia y que se vayan quienes la hicieron posible.