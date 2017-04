Investigadores estadounidenses han diseñado un útero artificial para aumentar la supervivencia de los bebés prematuros extremos, imitando el ambiente de la placenta con su líquido amniótico. El asombroso aparato se ha probado ya en ovejas y permite que se complete con éxito el desarrollo de sus pulmones y de otros órganos. Se trata de una mejora sustancial de las actuales incubadoras, lo que podría ayudar a salvar miles de vidas de niños prematuros. La bolsa va rellena de líquido y está conectada a diversas vías y tubos, entre los que se encuentra un cordón umbilical artificial. La ciencia no deja de sorprendernos. Leyendo ayer lo escrito pensaba en cómo surgió esa primera idea en los responsables de este avance. Y me acordé de Diverciencia. Y me pregunté si el gran invento de estas jornadas no estará incubando, como ese útero artificial, brillantes científicos del mañana.