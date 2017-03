La vida está llena de buenos y malos momentos. En este mundo globalizado solo basta asomarse a las páginas de los periódicos, entrar en las redes sociales, escuchar la radio o encender los televisores, móviles o tabletas para darnos cuenta que en muchas ocasiones no tenemos demasiados motivos para sentirnos orgullosos de ser habitantes de este planeta llamado Tierra. Sin embargo, hay sobradas razones para pensar que hay gente que todos los días se empeñan en ser sembradores del bien y predicadores de la esperanza. En los últimos días hemos asistido a dos muestras de esa satisfacción de la condición humana.

El ejemplo de Pablo Ráez, atleta que se hizo famoso en su lucha contra la leucemia y por su lema Siempre fuerte, siempre, demostraron que desde el dolor se sigue luchando hasta el último segundo de vida en beneficio de los demás.

Aquí en nuestra tierra, Algeciras, estamos tristes porque nos falta un carnavalero especial, Alberto Escalona, que el pasado domingo en su entusiasmo y alegría por abrazar a su hermana Lucia, alma y componente de la chirigota Si me toca me vuelvo loca, terminó lamentable y desafortunadamente en el foso del Teatro Municipal Florida ante el estupor de todos los asistentes.

Aquel traumatismo craneoencefálico fue mortal a pesar de tu lucha por vivir. Hoy, Alberto, sin embargo quiero tranquilizarte porque esta ciudad tuya de Algeciras, a través del testimonio de tus padres, va hacer lo que tú hubieses querido, disfrutar del Carnaval.

Allí, donde estés, no sé cómo va ser tu antifaz ni de qué te vas a disfrazar, pero puestos a especular estoy casi seguro de que tendrá forma de un gran corazón con enorme sonrisa. Esa que hacía que te metieras en el bolsillo y que conquistaras a todos los que te conocían.

Aunque te había visto en muchas ocasiones con tu familia por las calles de nuestro pueblo, no tenía el placer ni el privilegio de conocerte personalmente, pero he hablado en las últimas horas con algunas personas que te habían tratado y todas me dicen que eras un vitalista.

Tengo un amigo malagueño, Pablo Pineda, que es Síndrome de Down, al igual que lo eras tú y que desde su conocimiento como maestro, psicopedagogo y actor afirma con rotundidad que sois personas con capacidades especiales, y he de confesar públicamente que estoy de acuerdo con él.

Alberto, sé que eras consciente de lo mucho que había trabajado tu familia en tu desarrollo y educación para que llevaras una vida lo más normalizada posible y fueras lo más autónomo en la cobertura de tus necesidades.

Habéis dado un ejemplo de triple generosidad , visualizando ante toda la sociedad que la confianza, la tenacidad y la disciplina da resultados y que un Síndrome de Down es un ciudadano de pleno derecho , que uno se puede despedir de la vida dando a los demás.

La donación de todos tus órganos es un gesto que, ten la seguridad, multiplicará la solidaridad en nuestra sociedad y no puedo por menos que destacar la tarea que hacen las asociaciones de trasplantados, donantes y cardíacos como Orión en Algeciras. Y eso es lo que habéis hecho. Tu familia, desde su profundo dolor, sabía que una de las cosas que más feliz te hacía era vivir el Carnaval y este de 2017 tiene un protagonista especial, tú, Alberto. Las comparsas, chirigotas, coros y cuartetos te cantarán y espero que les escuches con atención allí donde estés, porque el estribillo dice Siempre alegre, siempre.