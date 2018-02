La caridad no lo hizo

Hablaba el otro día con Miguel Rovira, de la ocurrencia llamada "barrio de La Caridad"; denominación que la alcaldía le ha dado a más de la mitad sur del centro de Algeciras. Como Luis El Güila o Antoñico (Ramos Zambrana) que también paran por la acera del casino, Miguel es un personaje tocado de sabiduría popular e integrado en el paisaje al que pertenece por naturaleza. Y como don Cristóbal Delgado, nació en la plaza; es decir (alcalde dixit), en el barrio de La Caridad. Añadiré que "la plaza" es la del mercado o de Nª Sª de La Palma. No obstante a mi generación le basta con "la plaza" para saber a cuál me refiero.

En la entrevista, que el director de este periódico tuvo a bien hacerme en Madrid, publicada el pasado lunes día 12 a doble hoja (nada menos), se destacaba (p. 7) en un ladillo, la frase "Landaluce me reprocha muchas cosas. Él es riojano de nacimiento y eso se nota". Aunque en el texto está claro, no quisiera yo que quien no entrara en su lectura detallada, pudiera entender que al no ser algecireño de cuna, el alcalde no estuviera en las mismas condiciones que yo mismo para sentirse algecireño. Nada de eso. La cosa iba de ese sentimiento que tiene uno cuando es hierba del prado y le ponen al prado un nombre que no le corresponde ni de lejos.

El trazado que ha delineado la alcaldía transcurre desde el lado sur de la Plaza Alta, integrando el paseo marítimo y la acera de la Marina, y subiendo hacia San Isidro por Ventura Morón y Ruiz Tagle, adopta a modo de límite el Secano por donde baja hasta el soterrado cauce del río. Según eso, la capilla de Europa -icono del renacer de Algeciras, mucho antes de que se construyera La Caridad- y el callejón del Muro están en La Caridad, y las iglesias de La Palma y de San Isidro se salvan por los pelos. Los Rosales, el Moya, Fillol o Ramírez estuvieron en La Caridad, como la fábrica de fideos o Mi Tienda. Y desde el barrio de La Caridad emitió EAJ 55 Radio Algeciras, menos cuando estuvo, unos metros más arriba del "barrio", en la Plaza Alta. Verboom se quedaría pasmao.

Yo creo que la alcaldía debiera explicar que la, a mi parecer desafortunada, denominación de la mayor parte del casco histórico de Algeciras, se debe al nombre recurrido para derivar ayudas al proyecto de regeneración de la zona sur de la ciudad, que no bastará, desde luego, con arreglar el firme y poner maceteros. El reproche se limita al pasmo que produce en la fauna urbana de nativitate eso de "Barrio de La Caridad" sin que nadie le dé explicaciones.