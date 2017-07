La Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de Aragón prevé en principio sanciones de hasta 150.000 euros para las infracciones más graves contra la Memoria Histórica,como según ellos sería cantar el Cara al sol. El prortavoz del ejecutivo ha declarado que "ninguna sociedad puede olvidar su pasado si no quiere exponerse a repetirlo", por lo cual me pregunto cuál será la multa por cantar La Internacional...¿o estará permitido entonarla? Y si Picasso a su famoso cuadro en vez de llamarlo Guernica lo hubiese titulado Paracuellos, ¿prohibirían sus reproducciones? En fin, esto solo acarrea el dividir y no el sumar en sociedad, que es de lo que debería ir la película a estas alturas de la historia y no remover más las aguas del pasado. Esperemos que estos señores pongan el mismo entusiasmo en multar cuando se silbe el himno nacional por esos campos de Dios. Nadie quiere dictaduras, señorías, pero ustedes no predican con el ejemplo.