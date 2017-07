La canción del verano

Esto de la música es un tema delicado pero me voy a arriesgar. Imagino que a estas alturas de los calores ya tendrán ustedes su canción del verano, esa melodía que nos ha taladrado el córtex y que se cuela en lo más profundo de la cabeza. Maluma nos ha quebrado el entendimiento con su Felices los cuatro. Algunos llevamos todo julio haciendo cuentas. El bueno de Enrique Iglesias vuelve a causar estragos en sus directos pero se viene arriba con el playback del Súbeme la radio. No puede faltar la encantadora Shakira para embaucarnos con Me Enamoré. Pero el hit de 2017 no admite debate. Luis Fonsi y Daddy Yankee nos han hipnotizado con Despacito. Especialmente en el Campo de Gibraltar donde un verano más aplicamos al pie de la letra el "despasito, suave, suavesito" cuando ponemos proa a Tarifa. Porque seguir teniendo una ruina de carretera cuando el hombre está a punto de ir a Marte sigue siendo nuestra canción.