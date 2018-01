Como buitres

Los amigos de la DGT han comenzado el año con hambre. No tiene otra explicación el hecho de que escondan como comadrejas radares móviles en el mismo centro de Algeciras en plena cuesta de enero. Que considerados. El que escribe suele vivir bajo los parámetros de la ley, sin embargo no comparte para nada el tempranero afán recaudador de una institución que debería centrarse en cazar a los que van a 180 y no al que pasa a 53 kilómetros por hora junto al paseo marítimo. Eso sí, si te topas con una autopista de peaje (¿o clavazo?) parcheada, en obras o colapsada, eso ya es tu problema, amigo, porque eres un incauto y porque en este país nadie tiene la culpa de nada salvo los peones del tablero. Como quiera que cada año me vuelvo más viejo, más rancio y más partícipe de las causalidades que no de las casualidades, querido lector, condúzcase despacito y con buena letra por nuestras calles porque a final de mes todavía tienen que venir las facturas del seguro del coche, de la casa, el de vida...