Cuando parece que el cupo de gilipolleces está lleno siempre aparece alguien que hace rebosar el vaso. Se trata del eurodiputado polaco no adscrito Janusz Korwin-Mikke, quien ha asegurado esta semana que las mujeres deben cobrar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes. Y así, y aunque no me guste dar publicidad a semejante personaje, el mensaje se ha colado en todos los medios de comunicación. Resulta cuanto menos preocupante que en la eurocámara se proclamen consignas como esa sin que conlleve ninguna sanción. La Europa de la igualdad no sólo se resquebraja en lo político, también en lo social, cuando se permite y tolera la brecha salarial y más aún cuando se defiende desde un escaño. El diputado, cuando se refería a más débil, más pequeño y menos inteligente, en realidad, hablaba de su cerebro.