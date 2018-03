Que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor no me cabe duda alguna, pero hay circunstancias y acciones que se escapan de mi escala de valores, alcanzando las cotas más altas de la bajeza moral y los límites que separan a las personas de las bestias. Sigo pensando en cómo es posible que algunos hijos de puta, voluntarios de ONG muy conocidas, han utilizado su poder entre los mas desfavorecidos en la guerra de Siria, reteniendo y pidiendo favores sexuales a cambio de la ayuda humanitaria. Sexo por un trozo de pan. La palabra "vomitiva" se queda corta ante esos hechos. No quiero generalizar, pero no es la primera vez que algo tan despreciable ocurre en diferentes escenarios tanto bélicos como de desastres naturales. Esto es una vergüenza y la ONU tendría que dejarse de encubrir a estos canallas y hacerlos responder ante algo tan grave. Que no queden libres de castigo y que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Como dijo Séneca: "Nada es tan bajo y vil como ser altivo con el humilde".