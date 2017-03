El alcalde de La Línea, Juan Franco, responderá hoy a 23 preguntas que le han planteado ciudadanos de su ciudad. Se pudieron mandar hasta el día 6 y el personal encargado del proyecto se ha encargado de filtrar las consultas, lo que garantiza que no se perderá el tiempo con cuestiones peregrinas ni con temas que deben ser tratados en otro foro. El equipo de Franco también ha preparado las respuestas para que la información que se traslade tenga fundamento. Doy por hecho que, ya que el alcalde se ha sometido a esta iniciativa sin que nadie se lo exigiera, no habrá habido vetos sobre preguntas incómodas. Además algo así se sabría pronto. La idea se ha dado en llamar El alcalde informa y a mí me parece una excelente decisión, que los homólogos del regidor linense deberían imitar. Se sorprenderían de lo tolerante que es la gente cuando se le explican las cosas con honestidad y transparencia.