El señor en cuestión responde al nombre de Vicente Zarza y ocupa el cargo, nada despreciable, de responsable de Eduación de la Junta de Andalucía en la provincia de Huelva. Pues a esta persona no se le ocurre otra cosa que decir que colocar aparatos de aire acondicionado en los colegios va contra el planeta. Ole sus huevos, sin anestesia, ahí lo llevas. Me lo pones fácil. Por qué no empiezas por desmontar el aparato de tu despacho y coche, de tu casa. Es sólo por darte ideas. A lo mejor empiezas a usar pantalones cortos de los calores que vas a tener. Un colectivo llamado Escuelas de calor, que agrupa a mas de 150 Ampas de varios puntos de la comunidad andaluza, ya han valorado estas declaraciones. Son muy muy fuertes las lindezas verbales de este señor. Como dice el amigo Herrera, alguna que otra mañana en la radio, en este nuestro país hay mas tontos que botellines. A las pruebas me remito.