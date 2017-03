Que el que más o el que menos tenga un vecino que se dedique al trapicheo, vale. Que las lanchas de Miami Vice se paseen por el Guadarranque y se cachondeen de las ¿barreras? Pase también. Incluso que las criaturas descarguen sus bultos en alguna de nuestras playas a plena luz del día si alguno sufre un apretón. Que somos humanos. Admítase. Pero que ya se pongan a jugar con las pistolitas en plena calle, no. Por ahí no pasa el populacho. No señor. Ni hablar del peluquín. No hay derecho. ¿Qué imagen vamos a dar el resto del mundo? Sí, a toda esa gente que cuando cruzamos Despeñaperros nos llama moros, cariñosamente, y nos pregunta a cuánto está el chocolate. Tenemos una reputación que defender y eso de pegar tiros sin ton ni son sobrepasa los límites de lo permitido incluso aquí, donde al día siguiente ya se nos olvida todo. Lo bueno y lo malo.