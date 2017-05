De acciones

Pónganse en situación. ¿Se imaginan a un policía explicándole a un ratero cómo robar un coche? ¿A un profesor pasándole las respuestas de un examen a un alumno? ¿A un bombero dándole un mechero a un piromano? No, verdad. Resulta absurdo e ilogico. Pues la concejal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de San Fernando, la socialista Ana Lorenzo, ha presentado su dimisión tras filtrarse una grabación en la que daba instrucciones a una familia en situación de exclusión social sobre cómo okupar una vivienda propiedad de un banco. Supongo que por coherencia política, les daría la dirección de su casa y la de sus familiares para la okupación de la misma. No es un chiste, es verídico. Ella argumenta que cuando uno comete un error debe dejar su cargo. Pues usted no se ha ido cuando cometió el error, se ha ido cuando ha sido pillada. O la clase política empieza a desprenderse de tales individuos o esto no cambiará nunca. Como dijo aquel: "maestro, hay gente pa to".