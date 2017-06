Esta semana me mandó mi madre una foto de la suya, mi abuela, sentada en una silla. Me llamó la atención que estaba agachada, casi hecha un ovillo. Cuando amplié la imagen me di cuenta de por qué. Estaba leyendo. Por cierto, sin gafas, ayudada de una lupa. Tiene 101 años. Tengo tres hijos, nietos de la autora de la foto y biznietos de la lectora. De repente caí en la cuenta de que jamás he visto a los niños leer algo que no sea en una pantalla. En este mismo periódico (páginas 8-9) pueden encontrar una entrevista de Javier Chaparro con Juan José Téllez en la que éste dice que a Algeciras le doblan el pulso el dinero, el poder, la falta de compromiso y la falta de esperanza. Conozco a muchos jóvenes desencantados, pero sin voluntad para alzar la voz. Estoy seguro de que la adquirirían si empezaran a agacharse como hace mi abuela. Descubrirían entonces mentes tan lúcidas como las del gran periodista.