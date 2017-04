De absurdos

Es probable que cuando María Angustias, esa madre de familia que reside en el almeriense pueblo de El Ejido, quitó el móvil de las manos a su niño de 15 añitos para que éste se dejara de tanto internet y redes sociales y se pusiera a estudiar, ni se le pasara por la imaginación que tal gesto de autoridad materna le llevase a sentarse por primera vez en su vida en un banquillo. Se enfrentaba a una petición del fiscal de cárcel y todo porque ante la negativa del adolescente, mantuvo un forcejero y al vástago no se le ocurrió otra cosa que ir al cuartelillo de la Guardia Civil y denunciar a su madre por agresión. Ahí lo llevas. Gracias a que la cordura ha reinado en este asunto, ha quedado absuelta por orden del magistrado Luis Columna. A este niñatillo me hubiese gustado verlo cuando mi madre, zapatilla en mano, me miraba fijamente y me decía: "Porque lo digo yo y punto, que para algo soy tu madre... ni moto ni mota". He dicho.