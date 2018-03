De absurdos buenismos

Tres policías municipales resultaron heridos en una agresión en la plaza de Lavapiés hace unos días al tratar de identificar a un individuo. Según los primeros datos, los agentes son de la Unidad del Distrito de Centro Sur. Encima se da la circunstancia de que a ella pertenecen los agentes que intentaron salvar la vida a un mantero la semana pasada en el barrio. Sí, exacto, de salvarlo, no de asesinarlo. El Ayuntamiento se apropió del Twitter de Policía y Samur y borró los mensajes de apoyo a los agentes, l mundo al revés. Así nos va con esta plaga generalizada de buenismo gilipollas y en el que esta nueva izquierda radical se mueve como pez en el agua, tirando la piedra y escondiendo la mano. No reconozco ya a nuestra capital de España, donde una pandilla de indocumentados va dando palizas a la policía y destrozando coches y mobiliario urbano. Por favor, que alguien me pellizque y me despierte de este mal sueño, no quiero ni deseo este panorama para las nuevas generaciones. Luchemos por lo nuestro.