Ve pidiendo la Coca-cola

Trabajé en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Durante ese tiempo me sentí una privilegiada. Trabajaba de ocho de la mañana a tres de la tarde. Fines de semana y fiestas de guardar, libres. De la diferencia entre el sueldo de una administración pública de entonces y las empresas privadas de ahora, ni hablo. Era el trabajo ideal si de lo que se trata es de tener buen sueldo y buen horario. El sábado pasado acudí al pleno extraordinario convocado por la Mancomunidad para debatir la petición de los trabajadores de Arcgisa de reducir una hora de trabajo durante el verano. Un sindicalista dijo que no podían tomarse una Coca Cola con su hijo a las dos de la tarde. La próxima vez que yo haga lo mismo, tomarme una Coca Cola con mi hijo, habrán pasado 12 días de trabajo continuado. Aún así me siento privilegiada, sí. Al menos tengo trabajo.