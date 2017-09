Trabajan estos días los profesores y el personal no docente soportando un intenso calor en los colegios. Pronto, el lunes que viene, estarán por allí nuestros hijos. Será complicado cambiarles el chip. Si hace calor, es verano. Y si es verano, no debe haber clases. Algo así. No queda más remedio que aceptar la vuelta al cole. Si tenemos que esperar a que se vaya el calor empezaríamos el curso en noviembre. Y puestos a comenzar recemos porque los políticos que decidieron hace unos meses cambiar la Lomce por una nueva ley educativa tengan las cosas más claras que sus antecesores, que para buscar a los primeros hay que remontarse a finales de los años 70 del siglo pasado. Sí, no es broma. Desde la llegada de la democracia hemos tenido ya siete leyes de Educación. Vamos por la octava. Demasiado bien hemos acabado muchos españoles.