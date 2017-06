Valentía pura

Estoy convencido de que muchos de ustedes seguirán mirando con recelo y sospecha cuando vean a una persona pasar por la calle con su monopatín, con la gorra y los pantalones algo caídos. Estoy absolutamente seguro de que no harán falta muchos días para que la mayoría recobren sus prejuicios si es que alguna vez los abandonaron. El género humano es tan inmenso y majestuoso que es capaz de mostrarnos lo más puro y lo más zafio de nuestra condición al mismo tiempo: una persona que desafía al miedo y planta cara al terror para tratar de salvar una vida ajena a riesgo de perder la suya y otra que únicamente representa la destrucción. Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, no será olvidado. Este país tan hipócrita y dividido no puede permitirse pasar por alto a un valiente de verdad. La próxima vez que prejuicien a alguien, piensen que igual podría salvarle la vida algún día.