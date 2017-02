Recuerdo como si fuera ayer que un día, siendo niño, me tocó bajarme los pantalones. No sean mal pensados; era el día de la puesta de una vacuna. No recuerdo cuál, pero posiblemente la de los seis años. Qué más da. Recuerdo además que el médico me dijo que me había portado muy bien porque ni una lagrimilla se escapó pese a la estocada en mi nalga. Años después, cruzando la calle durante un día de esos en los que chispeaba, un resbalón me hizo jirones un pantalón nuevo y me obligó a pasar por la consulta para renovar la vacuna del tétanos. Y la enfermera de urgencias bromeó al decirme que me había portado muy bien mientras sacaba la aguja de mi brazo. En realidad, los que se habían portado muy bien fueron mis mayores, que me enseñaron que las vacunas son importantes. Sólo les digo que entre los padres "modernos" el movimiento antivacunas ha provocado ya la vuelta del sarampión y la polio a países como España. Ver para creer.