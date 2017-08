LAS VÍCTIMAS

Me conmovió la iniciativa de un grupo de mujeres de ofrecerse a acompañar a musulmanas por la calle para que pudieran pasear con el velo sin ser increpadas o escupidas. El hastag, o como se diga, era 'yo te acompaño'. No sé si la idea es útil, pero ante tanta imbecilidad en las redes sociales y en algunos artículos encontrar algo de sensatez tranquiliza. Del acontecimiento terrorista, tan incomprensible y desalmado como todos ellos, y, además, chapucero, se han contabilizado 15 víctimas, pero son siete más. Seis chavales con el cerebro lavado abatidos más otro reventado en una explosión en compañía de un perdedor místico, ex traficante, un auténtico hijo de puta (en su significado castizo). Víctimas de su estupidez, de un mecanismo de persuasión criminal, pero víctimas.Y es de una bajeza repugnante señalar a la comunidad musulmana por esta cadena de disparates que sembró agosto de muerte y odio.