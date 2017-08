Usar, tirar, volver a empezar

Cuatro verbos como cuatro soles para titular y para contarles que hoy en día apenas nos quedan productos que no estén predestinados desde su adquisición a su final. O dicho de otro modo, que nos gastamos el dinero en cosas que apenas nos durarán en las manos. Quitando los periódicos y su caducidad diaria, por supuesto, pero porque aquí no vendemos papel sino información. Estamos tan habituados a que la camisa de hace un par de años pierda su color que hemos entrado en una dinámica del usar y tirar para todo. Qué tiempos aquellos en los que nos comprábamos películas y discos, porque ni con una ni con 300 veces teníamos suficiente. Qué daño le hace esto a nuestra reflexión, a apreciar las cosas. Decía un actor que eso de tener guardadas 100 películas en un disco duro se explicaba porque la gente no sabe ver cine. Ahora todo va rápido, somos impacientes y miramos el móvil con cierta indistinción cuando tenemos que esperar dos minutos un autobús. Véase a veces mi generación, en la que lo raro es que un amor o una amistad dure más de lo que tarda una camisa en amarillear.