UrticariaSocial

Hay ciertos temas que provocan como urticaria social. Porque enfrentan a unos y otros, porque crean micro guerras sociales. Porque forman parte de los tabúes con los que convivimos a diario. Pululan por ahí, la gente los habla, pero en voz baja, como temiendo que les escuchen, porque lo que dicen no es positivo, claro; porque desconocen si habrá alguien cerca escuchando que pueda rebatir sus argumentos. Porque, quizás, las razones no estén completas, o porque se han encargado de disfrazarlas de otra cosa. O simplemente se han perpetuado con el paso del tiempo. Cuando hay bandos tan enfrentados es difícil discernir quién dice la verdad. Hay personas que dan la cara públicamente en favor de una opción u otra, otras más prudentes que simplemente están a la espera. Es lo que pasa con los temas tabú. ¿Adivinan de qué no hablo? Seguro que sí.