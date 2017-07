Urnas de estraperlo

Menuda papeleta tienen los consellers del Govern catalán. Aunque todavía ni siquiera tienen urnas. Ya hablaremos de las papeletas cuando toque. Pero no me digan que no es divertido contemplar cada día en los medios de comunicacion cómo se la juegan a los chinos para ver quién va a ir a por las urnas. Y si no encuentran a candidatos, los echan y traen a otros. Los nuevos valientes, los de esta semana, afirman que las van a comprar, pero que no dirán cuándo ni dónde. Estos maquis modernos se nos echan al monte y se plantan en Andorra en busca de las cajitas. Todo esto me recuerda mucho a la leche condensada de Gibraltar. Mi madre dice que las traían de estraperlo, en barcos de pesca que venían del Peñón. Me imagino a los consellers saliendo en un yate, que esta gente tiene pasta, de noche, en busca de urnas para su referéndum de estraperlo.