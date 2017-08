Unidos sin fisuras

Algeciras, y por extensión el Campo de Gibraltar, lloran a las víctimas de los cobardes atentados terroristas perpetrados en Cataluña, y que como personas de bien, hemos sentido en carne propia. Nuestros pensamientos y deseos están con las víctimas, con sus familias, con los heridos a los que deseamos una prontísima recuperación, y con toda la sociedad catalana y a los turistas, golpeados por el fanatismo en lo más profundo de sus corazones.

Hoy nos asaltan muchas preguntas, y a la mayoría de los españoles de bien hay una cuestión que no se aparta de nuestras mentes: ¿cómo se puede combatir esta sinrazón? La respuesta es compleja, pero este objetivo sólo puede ser alcanzado a través de la unión de todos los demócratas. Esa unidad tiene que convertir a la sociedad civil en un muro infranqueable en el que no podemos permitir que aparezca ni una sola fisura, ni una grieta, dando ejemplo de solidez y robustez. Contra la intolerancia, contra la sinrazón, contra la fuerza que se ejerce únicamente a través de las armas, hemos de dar una respuesta contundente y efectiva a través de la legalidad.

Los demócratas hemos de estar al lado de las Fuerzas de Seguridad y de la Justicia, pilares fundamentales en la lucha contra el terrorismo, venga de donde venga, sea cual su procedencia. A estos criminales, a estos asesinos sin escrúpulos, hay que arrinconarlos, puesto que no tienen sitio en una sociedad abierta, acogedora e integradora como es la española. Por mucho que nos duela, no podemos vivir con miedo, simplemente porque ese es el objetivo que estos canallas persiguen con sus actuaciones viles y cobardes. No podemos permitir que nos coarten las libertades, nuestros derechos, y estoy plenamente convencidos de que no lo van a lograr. Algeciras y los algecireños se caracterizan por su gran corazón. Esto conlleva que hayamos sentido en carne propia ese zarpazo criminal, que nos hace decir, hoy más fuerte que nunca, que todos somos Cataluña.