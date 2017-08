Turismo de masas

Lo veo en la tele y alucino; son vídeos grabados por la gente. En uno de ellos los clientes de un hotel de Gran Canaria se agolpan a primera hora, como cuando las rebajas dejaban esas imágenes tan típicas, y salen disparados en cuanto se abre la piscina para tratar de coger una hamaca. No sé si es la sugestión, pero creo adivinar codazos, atajos, zancadillas y a un tipo que se tira a la tumbona como se tiraba Casillas en el Mundial de Sudáfrica. El otro vídeo es parecido. Ahora es un hotel de Benidorm. Los incautos andan deprisa y disimulando, hasta que no aguantan más y se produce la estampida. Me agobio de pensarlo; ese estrés descomunal en vacaciones para coger sitio en primera línea de cloro. Se comenta mucho que se nos está yendo de las manos lo del turismo. Yo digo: desde luego. Eso sí, se lleva mejor cuando tú eres el interfecto, aunque tengas diez sombrillas delante.