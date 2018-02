Empiezo a estar un poco cansado de que, cada cierto tiempo, alguien se dedique a insultarnos a todos basándose en tópicos. En la última semana han trascendido tres de estos simplistas que cortan con el mismo patrón a toda una comunidad. Un tal Chris Haslam, alguien que escribe en The Times -me niego a llamarle periodista o articulista si sólo vomita habladurías- tacha a los españoles de vagos, gritones e impuntuales. En Twitter, un vídeo se ha hecho viral estos días de nuevo con la cantinela del PER y la vida ociosa de los andaluces. Pero no hay que irse al extranjero ni siquiera a otra comunidad para que se metan con nosotros. El colmo de la estupidez vino de la mano del empresario cordobés Miguel Ángel Tamarit, quien aseguró que es díficil invertir en Cádiz porque no se trabaja. Lo dijo de una provincia que acoge el primer puerto del país y el primer polo industrial de Andalucía. Inaudito.