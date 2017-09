Tarifa, la nueva Lampedusa

Este verano que ayer nos dejó, nos abandona con una tendencia más que preocupante en los flujos migratorios en el Estrecho de Gibraltar.

No sólo claramente las personas que emigran, han abundado en nuevas estrategias para abordar las costas de Europa por este punto, con las motos de agua, kayaks, hidropedales y tablas de windsurfing, sino que claramente ha habido un aumento cuantitativo que no es asumible por los dispositivos, policiales, sociales y sanitarios actuales que se encuentran en el Campo de Gibraltar.

Según las últimas cifras, el flujo de personas en el Estrecho se ha triplicado con respecto a otros años e incluso los menores que arriban a las costas de Tarifa y Barbate, pueden llegar a ser cuatro veces más que los que llegaron el año pasado.

Este verano hemos visto a menores durmiendo al raso en el puerto de Barbate después de ser llevados allí por la Guardia Civil, hemos tenido a diario noticias de que los centros de protección a la infancia están al triple de su capacidad e incluso hemos visto como se habilitaba un camping como si fuera un campo de refugiados para poder atender a estos menores.

Hay una aspecto claro en esta atención, y es que ella se ha realizado bajo la perspectiva de que era verano, que sería algo puntual como ya dijeron nuestros diferentes consejeros, y que una vez que la llegada se produce y que los migrantes, menores o no, desaparecen como mancha que se diluye en la Unión Europea, el problema en la frontera también deja de existir.

Sin embargo, alguno de los técnicos que trabajamos al pié de obra de la emigración, no da la sensación de que algo ha cambiado definitivamente. Los migrantes como bien sabemos (y las mafias que los traen) van cambiando sus estrategias a medida que las diferentes corredores de entrada se han cerrando. En los últimos meses la Unión Europea, ha cerrado dos de las rutas mas importantes de los últimos años como ha sido la de Turquía y la de Libia, por lo que todo hace indicar que el flujo en el Estrecho no solo va a aumentar este verano, sino que tiene visos de poder convertirse en la nueva Lampedusa del Mediterráneo, esa pequeña isla de Italia a la que un día tras otro, llegaban barcas de mas de 80 personas, y donde Italia se veía completamente desbordada e impotente para hacer frente a una buena acogida.

La llegada de personas de Asia a las playas de Tarifa nos habla de esa nueva tendencia global, una nueva ruta que de incrementarse Marruecos no querrá ni podrá parar, por lo que ser al menos conscientes de esta posibilidad debería alertar no solo a las diferentes instituciones del terreno, sino también a los departamentos de análisis de información del Frontex y de la UE.

Otros países ya han pasado por ello y las organizaciones humanitarias ya se están instalando en nuestro territorio. No me gustaría ver el campo de Gibraltar como un triste campo de refugiados. Ahora tenemos más información y más experiencia.

¿Nos hemos preparado mejor en estos 20 años de migración en el Estrecho?, a mí me parece que no, pero lo mas preocupante es que estamos empezando a ver la cresta de la ola de un tsunami al cual no estamos preparados.