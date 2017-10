Era un taller de coches en el que trabajaban varios hermanos. La cosa iba bien, uno de ellos prosperó de tal modo que el padre le encargó, y él se hizo cargo, de la sección de chapa, luego de la pintura, mecánica y electricidad. Y por último hasta del departamento de ventas de los coches… hasta que un día el tal le dijo a los hermanos: "Mirad. yo me voy a separar de ustedes, porque no sois más que unos mantas, así que me declaro independiente y además porque yo tengo nombre, identidad cultural propia y ustedes sois muy catetos…". Se armó un lío muy grande y ante ello el hermanito dijo que diálogo, diálogo, pero que no había vuelta atrás.

El taller era España, los hermanos las distintas comunidades y el listo Cataluña. El ejemplo será muy burdo pero ¿a que se parece a la realidad? ¿Tú qué opinas? Yo estoy, vamos al tema, profundamente cabreado. No cabe otro calificativo. Me subo por las paredes, porque me duele. Creo en esta España de muchos siglos y todo lo que ella representa de historia, solidaridad y de futuro. Y me duele que muchísimos españoles estén mirando al tendido, sin sentir en sus carnes este atropello, esperando que el Gobierno y Rajoy sean valientes y declaren el 155. Y que los partidos políticos serios y con responsabilidad le apoyen sin pamplinas. Diálogo sí, pero los golpistas independentistas a la Justicia.

Creo que el tema del fútbol, tan importante y popular, no se ha utilizado ni mijita. Sólo lo de Pìqué, que eso es ná. Todos los equipos con sus directivas deben gritar clara y llanamente: "Si seguís con la coña de la independencia, el año que viene vais a jugar con el Lérida y el San Feliu de Guixols, con nosotros no". Las peñas de fútbol (sobre todo las barcelonistas) deberían gritar y en los campos de fútbol ídem. Y sobre todo en los pueblos y ciudades, mediantes sus Corporaciones, dar bandos y proclamas. ¡ Basta ya de cachazas! ¡Caramba, que hay que reaccionar! ¡Que están acobardando y saboteando a los catalanes que se sienten españoles! Hay que apoyarlos. Hay que tener sangre en las venas.

P/D Ya sabéis lo que decía Napoleón. Las guerras se ganan con tres cosas: dinero, dinero y dinero. Fijaos como los bancos se han olido el pescado.