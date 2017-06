Street Fighter

Desconozco los motivos que originaron la discusión y a estas alturas de la película apenas importa. Pero la imagen me sigue generando una profunda vergüenza ajena. Dos jóvenes, con riguroso atuendo deportivo, discuten en una rotonda de Mijas paralizando el tráfico. Entre bocinazos, uno de ellos se baja del coche y emprende una pelea entre gráciles movimientos que recuerdan a los videojuegos de lucha callejera mientras el resto de conductores asiste al bochornoso espectáculo como público involuntario. Estamos malacostumbrados a no dejar pasar ni una y a llevar al extremo pequeños conflictos que podrían resolverse con algo más de manga ancha y menos (ridículas) patadas voladoras. Desde que en 1823 Goya pintara la Riña a garrotazos no parece que hayamos avanzado demasiado como sociedad. Lamentable.