Parece que no pasa un día sin sobresaltos políticos, en España y fuera de nuestras fronteras, ahora que no paramos de globalizarnos. El fanatismo, las divisiones partidistas, la corrupción y un juego calculado de imprevisiones para despistar, por ejemplo, están presentes casi a diario entre nosotros y en algunos países de la Unión Europea, por no citar los peores Estados del mundo que cada cual tenga en su cabeza. Sin embargo, no se trata de crear alarmismo, propagando todo tipo de noticias referentes a la existencia de peligros reales o imaginarios.

En las últimas décadas democráticas, el buen grado de bienestar, la participación ciudadana y los instrumentos del Estado de Derecho han conducido a España a un nivel de desarrollo político, económico y social impensable en otras épocas menos afortunadas. Lo cierto es que la política y los partidos con representación parlamentaria no tienen buena suerte en las encuestas y suelen salir mal parados. Ya se sabe que el buen trabajo de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos públicos es indispensable para que marche bien todo lo referente al gobierno y a la organización de las sociedad.

No es deseable desde luego desperdiciar los esfuerzos ideando utopías que se muestran como irrealizables en el momento de ser concebidas. Ahora bien, tampoco es bueno sobresaltarse a diario, tomando el desayuno, al leer unos titulares de prensa que nos hacen perder la tranquilidad a base de los sustos que nos dan algunos políticos. En fin, entre las utopías imposibles de realizar y los políticos que meten la pata existe un amplio campo democrático para hacer las cosas mejor.