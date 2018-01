Lo de Serrano

Lo de Gregorio Serrano, director general de Tráfico, no se sabe por la gracia de qué, pero sí por culpa de quién, es la demostración de la parte más rechazable de los políticos, de algunos políticos por lo menos. Esos que creen haber sido nombrados por su propio valor pero sin haber tenido que demostrarlo, y cuya labor por supuesto nadie tiene derecho a criticar. Son esos que prefieren la burla supuestamente graciosa con los críticos, esos que desdeñan a quienes deberían servir, porque saben que están ahí puestos como devolución o pago de algún favor que sólo ellos conocen. Tal vez no, seguro que deberíamos aprender de esos países vecinos que tienen como norma que los puestos más altos de gestión de la administración pública, exceptuando poco más que a los ministros, estén ocupados por funcionarios que se han ganado esa responsabilidad por su valía, y no están expuestos a los cambios políticos.