En Sanidad tampoco

Andalucía no muta. El PSOE es algo así como nuestro PNV desde que le arrebató símbolos y alamares doctrinales a los andalucistas de la Transición. Desde que a un libertario, como el bueno de Blas Infante, se le revistió de socialista malgré lui (a su pesar), como escribiría Tierno Galván en el prólogo de una edición improvisada de El Ideal Andaluz, de los postreros setenta. Desde que a María de los Ángeles Infante la pasearon los del PSOE por donde estimaron conveniente y oportuno.

Andalucía no converge. Dado lo dado, bueno es que no diverja, pero no se ve horizonte ni en productividad ni en na de na. Es más, en términos netos, sesenta empresas han dejado de tener su domicilio social en Andalucía, por detrás de Cataluña (68) y por delante de las demás regiones españolas con saldo de ubicación empresarial negativo. Cuando veo a la oposición municipal poniéndose de perfil con las dejaciones de la Junta en la comarca, me pregunto cómo estaríamos si también administraran nuestro pequeño mundo. La diputada regional Rocío Arrabal, criada y promocionada desde su más tierna adolescencia en nuestra cantera, decía hace nada que estaba encantada con el proceder de la Junta en la más que deteriorada Escuela de Artes, abandonada durante lustros. Casi con el alma quebrada por la emoción de saber que destinaría unos miles de euros a remendarla.

Pero ni a Arrabal ni a sus compañeros de acá o allá, que tienen que ver con lo de aquí, se les ocurre nada ante el estado de la sanidad en la comarca. No parece que haya conciencia, a pesar de las manifestaciones en la calle que se están produciendo, de los perjuicios irreversibles que suponen unas carencias impensables en una sociedad desarrollada. La gente se arregla como buenamente puede con seguros privados o recurriendo a clínicas de todas las hechuras y en todas las latitudes, y como siempre son los ciudadanos de a pie los que sufren las consecuencias.

No sé si los andaluces llegarán alguna vez a perder esa especie de recelo con la derecha, que los invita al que "nos dejen como estamos". Llevo una buena temporada incidiendo en las carencias que observo en este pueblo mío que es Algeciras, pero no puedo por menos que reconocer las sustanciosas mejoras que el consistorio está inyectando a la ciudad, la proximidad de la Alcaldía y la evidente preocupación de alcalde y concejales por hacerle la vida grata a los habitantes. Bueno, pues miren, esta gente es de derechas. A lo mejor convenía probar a ver qué pasa si cambiamos el signo de los inquilinos de San Telmo.