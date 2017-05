Sánchez y díaz; díaz y sánchez

Las primarias socialistas se han convertido en una pelea de gallos donde dos se han hecho fuertes frente a un tercero que se ha convertido en árbitro de la contienda, muy a su pesar -aunque haya analistas que afirmen que forma parte de la supuestamente maquiavélica estrategia de una de las candidaturas-. Hay voces agoreras que, después del próximo domingo, vaticinan la ruptura del socialismo y lo justifican en lo ocurrido en países como Holanda, Francia o Italia donde la socialdemocracia ha desaparecido. Nada de eso pasará. Hasta el domingo, Susana y Pedro, o Pedro y Susana, se tirarán los trastos a la cabeza, y algo más. Pero el ganador, a partir del lunes, le tocará recomponer lo descosido sin miramientos durante meses. La pugna en estos días no es de fondo sino de simples personalismos entre un ex secretario despechado y una baronesa que aspira a dar el salto definitivo. Por mucho que digan, o sus grupos de apoyo pretendan presentar, Sánchez y Díaz, o Díaz y Sánchez, no están tan alejados en sus ideas.