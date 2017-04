Salvemos El Rinconcillo

Me van a permitir que por una vez me ponga la camiseta de mi equipo, de mi barriada: El Rinconcillo. ¿Se imaginan dentro de unos años que media playa haya sido borrada del mapa? Yo sí y me muero de la pena y me consume la rabia. Los que nos hemos criado entre la arena y las chimeneas (sin mutaciones a día de hoy), con el telón de fondo del Peñón, empezamos a contemplar una posibilidad que tristemente puede ser muy real. Gran parte de la playa parece condenada a desaparecer como en su día lo hicieron otros pedacitos de tierra de nuestra ciudad. Lo alerta este periódico hoy en sus páginas con un interesante artículo que explica las causas de esta catástrofe. Dicen que el Ayuntamiento se va a tomar este asunto en serio. Y más le vale porque perder El Rinconcillo sería como perder parte del alma de una Algeciras que no anda muy sobrada.