Rotaciones

Es complicado mantener el nivel de exigencia durante toda una temporada. Los jugadores de elite, los intocables, esos por los que uno pagaría una entrada de fútbol, no son máquinas, y el esfuerzo de jugar Liga, Champions y Copa acaba pasando factura. Que se lo digan al Barcelona hace dos campañas. Sin embargo, empezar a rotar en la tercera jornada de Liga parece una exageración. A Zidane se le pueden poner pocas pegas. Nadie ha hecho lo que el francés ha conseguido, encadenando Copas de Europa con la guinda del doblete. No obstante, tiene que tener muy claro que no va a poder ganar la Liga con Theo, Vallejo, Llorente y Borja Mayoral. Sencillamente es imposible. Creo que el Madrid ha perdido fondo de armario. Que James, con sus cosas, era un jugadorazo, y que la marcha de Morata puede ser una pésima noticia a largo plazo. Con el ariete de Chelsea sí que pudo haber tenido más mano izquierda el entrenador blanco, haberle hecho sentir más importante y no un jugador para los minutos de la basura, porque al Madrid, al equipo de la pegada, se le ha empequeñecido la portería de repente. Bien es cierto que el auténtico 9 del Madrid es Cristiano Ronaldo y que su sanción va a pesar en Liga, pero el campeón de Europa necesita más pólvora si quiere afrontar una temporada con garantías. Particularmente creo que Florentino tendría que haber echado el resto por Mbappé, un futbolista joven pero mayúsculo, de una potencia descomunal y que puede convertirse en el nuevo Ronaldo, el brasileño me refiero. Una vez alistado con el PSG, el presidente va a tener que sacar a pasear su chequera por Europa, aunque lo cierto es que pocos delanteros va a encontrar más complementarios para su Madrid que Morata. Tal y como está el mercado, pagándose millonadas por extremos como Dembele o pidiendo burradas por un centrocampista talentoso como Dybala, veo difícil acertar en la operación. Porque Messi y Cristiano son únicos.