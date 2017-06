Rendidos a tus plantas

Si hay una fecha que todo algecireño deba tener grabada en su mente ésa es el 1 de Julio de 2017 y, a partir de ese día, quedará grabada para siempre en su corazón, porque será un día inolvidable no sólo para la Familia Salesiana algecireña sino también para toda la ciudad de Algeciras en general.

Por fin llega el día soñado para todos aquellos que han vivido, viven y vivirán su ser cristiano en clave salesiana dentro y fuera de los muros de nuestra casa, aquellos que vivimos bajo la protección constante del manto de nuestra Madre Auxiliadora, aquellos que con nuestra labor callada coronamos en nuestros corazones salesianos a la que es nuestro Auxilio, porque María es coronada en el trasiego diario de nuestra casa, en las alegrías de nuestros mayores y pequeños, es coronada en la labor incesante de nuestras Asociaciones, en cada rosario, cada fiesta o en cada novena en su honor, es coronada en todos y cada uno de nuestros proyectos solidarios, en nuestra Cáritas parroquial o en nuestro comedor social familiar y será coronada en esta ciudad, que se prepara y engalana para tan grandioso evento, como Reina y Señora de todos los algecireños que invocan su protección.

Para una salesiana cooperadora, hablar de María Auxiliadora sólo se puede hacer desde el corazón, aunque es difícil expresar con palabras esa emoción que me invade cada vez que siento su mirada al pasar el umbral de la puerta de nuestra Iglesia para dirigirme a Ella como tantas y tantas veces que la necesito o no, simplemente por permanecer allí callada y sentir que me habla y que tengo su protección. Porque María Auxiliadora es entrega, amor y donación, es fuerza en la lucha diaria de la vida y hace que nunca me rinda, es compañía constante e incondicional y es Aquella que hace que esboce una sonrisa al llegar cada veinticuatro, cada novena o al cantar su himno. Pero, María Auxiliadora, también es hablar de Don Bosco, nuestro padre, maestro y fundador, es hablar de oratorio, de alegría en los patios, de educación en los valores más nobles y de rezos a nuestra Madre con una profunda devoción. Don Bosco nos enseñó: "Propagad la Devoción a María Auxiliadora y veréis lo que son milagros".

A buen seguro que este día que vamos a vivir será una oportunidad única para que cada algecireño sienta ese especial cosquilleo al paso de la Madre Salesiana cuando Ella abandone nuestra casa y se dirija al Parque María Cristina para su Coronación, porque María Auxiliadora no es Madre de los salesianos, es Madre de toda Algeciras, y con todos vosotros queremos vivir su Coronación, poniendo sobre sus sienes una corona de compromiso cristiano materializada en corona de Reina, como sólo Ella se merece.

A pocos días estamos de tan importante cita para nuestra ciudad, ya tan sólo queda la espera, la dulce espera de saber que Algeciras por siempre quedará rendida a tus plantas.

¡María Auxilio de los Cristianos, Ruega por nosotros! Ruega por esta ciudad de Algeciras que con gran júbilo vive tu Coronación Canónica.