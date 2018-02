Pasadas las peores recesiones de la crisis que nos ha venido azotando en la última década, parece que ya toca aprovechar adecuadamente el aumento que se observa de los beneficios de la actividad económica, con la consiguiente recuperación del crecimiento de los salarios y del nivel de empleo, por ejemplo.

La crisis también nos trajo las lecciones que enseñan y escarmientan, para no volver a hacer lo que no se sostiene. Pues bien, cuando estábamos aprendiendo a extremar la prudencia, poniendo el esmero y el cuidado máximos para no cometer nuevos errores, el separatismo se dedica a defender la separación de Cataluña para alcanzar su independencia, poniendo frente a frente a los propios catalanes con unos graves perjuicios para todos.

La política se ocupa poco más o menos del gobierno y de la buena organización de la sociedad, procurando evitar los procedimientos que crispan y enojan en lugar de generar bienestar.

Los separatistas incumplen los principios, leyes y reglas a las que están sometidas las sociedades democráticas. El separatismo ha dejado de lado la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía catalán, haciendo caso omiso también de las normas supranacionales. Las ensoñaciones del independentismo son un obstáculo para promover el progreso en un mundo que se globaliza a pasos agigantados.

El ombliguismo que practican los independentistas les lleva a considerarse el centro de todo, no dejando ver la realidad y razonar sobre ella. No podemos decir desde luego que el separatismo que enfrenta hoy a los catalanes contribuya a pasar de una situación a otra mejor. Sería bueno recobrar el sentido.