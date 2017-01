Realidades

Manolito y Jacobo están sentados en un banco roído por el óxido bajo el agradable sol posterior al almuerzo. Siguen sin trabajo ni perspectiva. En realidad nunca dieron un palo al agua pero a menudo arreglan el mundo de boquilla. Adictos al Facebook y a los 'me gusta' se han convertido en dos asociales que se retroalimentan y echan en balde las horas fundidos a la pantallita del Xperia. No les importaría ser como esos youtubers, bloggers o instagramers que marcan tendencia en un país donde en Twitter gobierna Podemos y la gente ve La 2 en una realidad paralela. A Jacobo y Manolito no les importaría vivir del cuento como tantos otros en un país donde antes importaban más los graduados y licenciados que parían las facultades. ¿Estudiar? menuda perdida de tiempo, balbucean mientras escupen cáscaras de pipas, las del elefante, claro.