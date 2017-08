El cine me hizo perder la inocencia muy joven. Vi siendo demasiado muchacho Sed de mal y el inspector Quinlan, el que sembraba el lugar del crimen de pruebas falsas, me marcó. Como experiencia vital, Orson Welles, por tanto, me hizo un hombre... un hombre desconfiado. No me creo nada de nadie. No meto a nadie en mi casa, ni me solidarizo con causas que no sean muy evidentes ( y aún así, dudo). En toda historia hay dos caras cuando es muy simple. Cuando no lo es hay más caras que en la escena final de La dama de Shanghai. Para ejercer el oficio al que me dedico equivocadamente (pero que paga mis facturas y los estudios de mis hijos) esta actitud no es muy útil porque en este negocio funciona muy bien el blanco y el negro, no como en el cine de Orson Welles, tan gris, pero de lo que no tengo ninguna duda -más que nada porque los he conocido- es que Quinlans hay por todos lados.