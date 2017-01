No Sé QuiénesFueron

Ay, en lo que nos hemos convertido. El otro día recibí felicitaciones deseándome un feliz 2017. En realidad no supe quiénes me las mandaban porque era todo un catálogo de gifs, emoticonos, montajes y frases hechas. En ninguno de ellos ponía mi nombre, así que supongo que fue enviado a millones de personas de todo el mundo. Quizás las hizo algún chino, que esta gente está en todo los negocios, o un indio, que también son punteros en tecnología aunque suenen menos. Claro, y pensaron que un mensaje limpio, políticamente correcto, que sirve para cualquiera, sería ideal para personas iguales, que visten iguales porque compran en las mismas tiendas, y huelen iguales porque usan el mismo suavizante del mismo supermercado. Pero no tengo que ser tan derrotista. Al fin y al cabo, todos nos comimos las mismas uvas y dijimos lo mismo: "Feliz año".