Queridos niños...

Yniñas... Si dais en leer lo que están contando algunos mayores en estos días, no sigáis su ejemplo ni os lo creáis todo. No siempre decimos la verdad. Es decir, no vale faltar a clase ni saltarse los exámenes, ni mucho menos contarle luego a vuestros padres que acordásteis con los profesores unmodelo flexible de evaluación que os permitirá aprobar sin esfuerzo. No os creerían. Tampoco os servirá decir que las notas con aprobados y notables os las dieron, pero que no podéis enseñarlas porque se os han perdido. Más bien deberíais hacer lo contrario, es decir, estudiar y sacar adelante los estudios, aunque alguno de vuestros amiguitos os diga que eso no sirve para nada, que ellos supieron hacerlo sin esfuerzo y que cualquiera puede seguir el mismo camino. No oigáis sus cantos de sirena. Esos son futuros hombres y mujeres malos. Quizá algún día gobiernen, eso sí, pero no les ayudéis ni con vuestra ingenuidad.