QueridoFlorence

Querido asteroide. He tenido noticias tuyas. He leído que pasarás muy cerca de la Tierra y que eres el astro más atrevido de toda la historia. Siete millones de kilómetros te separarán de la verdadera visión de este planeta. Me alegra, en cierto modo, que no hayas querido asomarte a nuestro mundo. Desde tu último antecesor, en 1890, este pequeño trozo del universo en el que vivimos ha cambiado mucho. Si te hubieras acercado, no habrías contemplado grandes guerras como las de los siglos XIX y XX, pero sí otras más pequeñitas, las que se libran en países que apenas tienen un hueco en el mapa... ni en los periódicos. Verías grandes llanuras, ciudades y costas anegadas por el agua; y el agua de los mares repletas de barcos con mujeres, hombres y niños yendo de un lugar a otro, huyendo de su particular amenaza, de su particular asteroide.