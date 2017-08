Prohíbe, que es muy 'progre'

Me causa verdadero pavor ver la forma en la que muchos ayuntamientos progresistas se comportan cuando deben afrontar la gestión de la 'cosa pública'. En las últimas 24 horas hemos conocido que en Baleares se quiere poner coto a la libertad de movimiento de las personas, tasando en poco más de 600.000 los turistas que pueden hollar sus santos parajes. De otro lado, y no es menos grande el escalofrío, resulta que hay quienes propugnan abiertamente qué es lo que usted debe o no escuchar en las fiestas de su pueblo. Allá que se va el Gobierno vasco (tan laxo con los asesinos, tan docto en el adoctrinamiento de conciencias y tan dado en echarse al monte) prohibiendo que se ponga el 'Despacito' de Luis Fonsi en las fiestas patronales que en este agosto inundan los pueblos de media España, Euskadi incluida. Me da miedo esta censura políticamente correcta. Escucho letras de los años de la 'Movida' y me asombro al entender que hoy en día serían suficientes para un proceso criminal. ¿Para adelante? Ni mucho menos. Para atrás vamos y como los cangrejos. Pero eso sí, muy progresistas todos.