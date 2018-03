Siento una especial predilección por nuestro vecino Portugal. Sólo con atravesar el puente sobre el Guadiana me cambia el humor. Y mi admiración por el país de Saramago y Pessoa crece por momentos. En apenas unos años, Portugal ha sido capaz de dar la vuelta a la crisis, elevar el salario mínimo y las pensiones y demostrar con ello que con la austeridad impuesta por la Unión Europea no se va a ningún sitio. Y ahora, un nuevo dato corrobora que esta admiración hacia los lusos no se sustenta sólo en la economía o su exquisita gastronomía. Portugal es el único país de la Unión Europea que mejora su nivel educativo desde el año 2000, según los últimos datos del informe PISA. España ha mirado tradicionalmente con indiferencia -cuando no con condescendencia- a nuestro país hermano mientras ellos se esfuerzan por mejorar. No nos vendría mal tomar algo de ejemplo.