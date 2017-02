Ponerse guapo para la foto

A pática, dejada, desganada, indiferente, desidiosa, desinteresada, estática, indolente, fija, invariable, inmutable, quieta, parada, inerte, impasible, inmóvil, etc. La enorme cantidad de sinónimos que se pueden encontrar para describir la actitud "pasiva", como en casi todo, es bastante generosa y amplia en nuestra querida lengua. Sirva de anestesia que no es una crítica a esas actitudes que muchas hermandades empiezan a tomar en estas semanas y que incrementan a medida que avanza la Cuaresma. Todo lo contrario, se trata de un meritorio reconocimiento a esas otras cofradías que se desviven en el día a día.

Las notas de prensa, los comunicados en Redes Sociales, las citaciones a eventos, las llamadas a gente del mundillo para que se enteren de un culto, de un concierto (por desgracia no tan a menudo como se desease), de un premio o de un pregón toman el protagonismo estos días. Cuenta algo triste pero es una realidad que muchos sectores de la Semana Santa local, quizás por su alargado asentamiento en cargos o falta de ilusión y ganas, merman la actividad socio-cultural que generan las cofradías, con todo lo que ello conlleva, a un corsé de no más de dos meses al año.

Prácticamente no vale la pena esforzarse en hablar a quienes no desean oír. La Semana Santa no son siete días, eso se aprende en primer curso de capillismo, y va mucho más allá de poner pasos en la calle o celebrar un triduo en Cuaresma. La ciudad, con más de 120.000 habitantes tras los últimos datos conocidos, se encuentra bastante huérfana de actividad desde el punto de vista cofrade. Sólo hay que levantar la mirada un poco más alta para ver y aprender de otros lugares (sólo lo bueno y para mejorar).

Ver esas grandes exposiciones, conciertos, veladas, mercadillos, encuentros solidarios, jornadas temáticas, conferencias, talleres infantiles, concursos, etc. Hasta un rincón o caseta en la feria (que vaya algo más de la precursora Parihuela), la presencia de hermandades es simbólica. Ahora todo el mundo querrá ponerse guapo en la foto, en Cuaresma, pero todos debemos mejorar un poco más en nuestra labor social y religiosa durante el año. No se trata de una crítica, es un reconocimiento a las que lo hacen.