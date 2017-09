Está escrito a comienzos del pasado mes de abril (y ahí está la hemeroteca) en este mismo espacio y bajo la responsabilidad de esta misma firma: "Como sigan así lo que va a ser un hecho puntual es encontrar un votante del PP en La Línea". Admito que me equivoqué. Me quedé corto, infinitamente corto. No será un hecho puntual, será un milagro de dimensiones inabarcables. Que después de más de un año las medidas que el gobierno de Rajoy prevé para paliar los efectos del Brexit no estén aún negro sobre blanco es una ofensa para todos los que sentimos La Línea como propia. Y que cuando se habla de soluciones se pluralice como si a Jimena o Castellar le afectase la decisión de los británicos igual que a mi pueblo -cuya dependencia de Gibraltar es incuestionable- es de chiste. Lo mismo que si el alcalde linense pidiese ayudas para el descorche. Van a conseguir que, como cantaba Mecano a en los noventa, los linenses hagamos por una vez algo a la vez: elevar nuestras plegarias para que en Madrid (y en Algeciras) gobierne cualquier otro.