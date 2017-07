Periodistas en busca de vacas

Ayer me comentaba una amiga desde Bolonia que un equipo de televisión de una cadena nacional se había trasladado hasta el núcleo tarifeño para interesarse por la vaca madre y su ternerita que el pasado fin de semana se convirtieron en famosas gracias a un vídeo en Facebook en el que se les veía a ambas bajo una sombrilla de playa. Lo único que buscaban era aliviar el calor que ellas y todos los que allí se encontraban estaban sufriendo. Claro, esto me ha hecho pensar en lo que está sucediendo con la prensa y las redes sociales. Ya no se sabe quién marca la pauta, qué va antes y qué después. Desde luego, lo que ya nadie duda es que todos nos hemos convertido en periodistas. Todos disponemos de una cámara, nuestro móvil, fácil de usar y con acceso a redes sociales donde millones de espectadores, ávidos de mensajes, contemplan nuestro informativo.